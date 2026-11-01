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Российские борцы заняли третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Астане

Российские борцы заняли третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Астане
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Сегодня, 1 ноября, завершился чемпионат мира — 2026 по борьбе, который проходил в Астане, Казахстан. Сборная России по итогам соревнований завоевала 14 медалей. На счету российских спортсменов четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей.

В медальном зачёте сборная России заняла третье место. Лидерами стали, команды США и Ирана.

Чемпионат мира по борьбе. Астана, Казахстан. Медальный зачёт:

  1. США — 7 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.
  2. Иран — 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.
  3. Россия — 4 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
  4. Япония — 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
  5. Китай — 3 золотые и 3 бронзовые медали.

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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