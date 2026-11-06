Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт отреагировал на новость о завершении карьеры Криштиану Роналду в сборной Португалии. Ранее футболист рассказал об этом на своей странице в социальной сети.

«Поздравляю с окончанием международной карьеры, Криштиану! Ты сделал всех нас болельщиками», — написал Болт под совместным с Роналду фото на своей странице в социальной сети Х.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с Казахстаном (1:0). Всего за национальную команду нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами.