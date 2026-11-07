Названа дата процедуры рассмотрения апелляции Крамника на решение ФИДЕ об отстранении

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника 4 декабря. Он оспаривает вердикт дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о годичной дисквалификации.

Комиссия ФИДЕ отстранила гроссмейстера в начале июля за несоблюдение этического и дисциплинарного кодексов организации.

Основанием для разбирательства послужили обращения Крамника, связанные с серией публикаций и обвинений в социальных сетях в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары и американского шахматиста Даниэла Народицкого, который ушёл из жизни в 2025 году.