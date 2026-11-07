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Сборные России по прыжкам на батуте выиграли медали в командных соревнованиях на ЧМ

Сборные России по прыжкам на батуте выиграли медали в командных соревнованиях на ЧМ
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Женская сборная России заняла второе место в командных соревнованиях в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате мира, который проходит в Нанкине, Китай.

В составе команды выступали Анжелика Алышева, Мария Михайлова, Анжела Бладцева и Анна Корнетская. Золото у команды Китая. Тройку призёров замкнули представительницы Беларуси.

После соревнований женских команд прошёл турнир среди мужчин. Сборная России завоевала бронзовую медаль.

В соревнованиях участвовали Кирилл Пантелеев, Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов и Данила Касимов. Первое место заняла сборная Беларуси. Серебро у Китая.

Отметим, что на чемпионате мира в Нанкине российские батутисты впервые с 2019 года выступают с российской символикой.

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