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Сборная России по дзюдо выиграла командный чемпионат Европы в Белграде

Сборная России по дзюдо выиграла командный чемпионат Европы в Белграде
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Сборная России по дзюдо выиграла золото командного чемпионата Европы — 2026, который проходит в Белграде, Сербия. В финале соревнований россияне победили сборную Грузии со счётом 4-1. Бронзовые медали завоевали сборные Турции и Франции.

В составе российской команды выступали Элис Старцева (в весовой категории 70+ кг), Валерий Ендовицкий (90+ кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Буян-Херел Санаа (до 73 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг) и Тимур Арбузов (до 90 кг).

Эта победа стала для сборной России второй в истории на командном чемпионате Европы. Ранее отечественные дзюдоисты становились лучшими в 2019 году.

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