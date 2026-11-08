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Сборная России по футзалу обыграла Вьетнам в товарищеском матче в Нижнем Новгороде

Сборная России по футзалу обыграла Вьетнам в товарищеском матче в Нижнем Новгороде
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Сегодня, 8 ноября, сборная России по футзалу обыграла Вьетнам в товарищеском матче, который проходил в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу российских спортсменов.

В составе российской сборной забитыми мячами отметились Михаил Москалёв (дважды), Владислав Мусин-Пушкин, Андрей Понкратов, Антон Соколов, Константин Шуклецов, Александр Пирогов и Николай Смирнов.

Встреча проходила на площадке нижегородского «Торпедо» – в ФОК «Мещёрский». Второй матч команды проведут во вторник, 10 ноября.

Ранее команды встречались в августе этого года на турнире Continental Futsal Championship, который проходил в Бангкоке, Таиланд. Встреча закончилась со счётом 2:2. У россиян во время той встречи отличились Андрей Павлов и Александр Пирогов на 10-й и 27-й минутах соответственно.

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