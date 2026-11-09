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Бразилия — Испания, результат матча 9 ноября 2026, счет 0:3, финальный матч Финалиссимы 2026

Сборная Испании обыграла Бразилию и стала новым победителем футзальной Финалиссимы
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Завершился финальный матч Финалиссимы 2026 года между сборными Испании и Бразилии по футзалу. Встреча проходила на арене «Нитерой» в Рио-де-Жанейро и закончилась победой «Фурия Роха» со счётом 3:0.

Голами отличились испанские игроки Кастехон, Сесилио и Антонио Перес. Отметим, игрок сборной Бразилии Диего не смог реализовать пенальти.

В финале мини-турнира встретились победители Кубка Америки и чемпионата Европы. Бразилия обыграла Аргентину 2:1 в финале Кубка Америки по футзалу, а Испания победила Португалию 5:3 в финале Евро-2026. Напомним, сборная Португалии является первым обладателем трофея Финалиссимы: в 2022 году она обыграла Испанию по пенальти. На турнире 2026 года Португалия не смогла защитить титул и выбыла на стадии полуфинала от Испании.

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