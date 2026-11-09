Двукратная олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в доме в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина пострадала при пожаре в доме на улице Багрицкого в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Моя Москва».

По сообщению источника, Шурочкина находилась в квартире при возгорании в 18-этажном доме. Пожар произошёл в квартире на 17-м этаже в Можайском районе. Обстоятельства и площадь возгорания уточняются. Спортсменка госпитализирована с ожогами.

Мария Шурочкина — двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016 и 2021 года) в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.