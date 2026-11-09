15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация водных видов спорта России сделала заявление о госпитализации Шурочкиной

Федерация водных видов спорта России сделала заявление о госпитализации Шурочкиной
Комментарии

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала заявление о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию россиянки Марии Шурочкиной после пожара в Москве.

«Федерация водных видов спорта России в курсе о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после происшествия, в результате которого она получила ожоги.

Представители федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку.

Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановления. Федерация продолжит следить за ситуацией и при необходимости окажет любую помощь», — говорится в заявлении ФВВСР.

Материалы по теме
Двукратная олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в доме в Москве
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android