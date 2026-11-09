Федерация водных видов спорта России сделала заявление о госпитализации Шурочкиной

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала заявление о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию россиянки Марии Шурочкиной после пожара в Москве.

«Федерация водных видов спорта России в курсе о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после происшествия, в результате которого она получила ожоги.

Представители федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку.

Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановления. Федерация продолжит следить за ситуацией и при необходимости окажет любую помощь», — говорится в заявлении ФВВСР.