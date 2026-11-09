Шурочкина находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Она [Мария Шурочкина] находится в ожоговой реанимации», — заявили в НИИ имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что Шурочкина пострадала во время пожара в доме на улице Багрицкого в Москве. Спортсменка находилась в квартире при возгорании в 18-этажном доме. Пожар произошёл в квартире на 17-м этаже.

Мария Шурочкина — двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016 и 2021 года) в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.