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Площадь ожогов на теле Шурочкиной составила 32% — источник

Площадь ожогов на теле Шурочкиной составила 32% — источник
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина находится в тяжёлом состоянии после пожара в доме на улице Багрицкого в Москве.

«У спортсменки нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Состояние Шурочкиной ухудшилось до тяжёлой степени, так как есть угроза жизни из-за риска шока, обезвоживания и инфекций», – приводит StarHit слова источника, знакомого с ситуацией.

По информации источника, площадь ожогов на теле Шурочкиной составила 32%. Спортсменке предстоит перенести несколько операций.

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