Легендарный Тедди Ринер будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер объявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. 37-летний спортсмен опубликовал ролик, в котором заявил о своём решении.

«Смириться с трудностями нашей страны — значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем.

Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаёмся», — написал Ринер на личной странице в социальной сети.

За свою карьеру Ринер пять раз становился чемпионом Олимпийских игр. Последнюю победу на Играх француз одержал в 2024 году.