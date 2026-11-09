Легендарный Тедди Ринер будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году
Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер объявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. 37-летний спортсмен опубликовал ролик, в котором заявил о своём решении.
«Смириться с трудностями нашей страны — значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем.
Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.
Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаёмся», — написал Ринер на личной странице в социальной сети.
За свою карьеру Ринер пять раз становился чемпионом Олимпийских игр. Последнюю победу на Играх француз одержал в 2024 году.
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