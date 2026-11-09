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Певица Нюша сделала заявление о состоянии своей сестры Марии Шурочкиной

Певица Нюша сделала заявление о состоянии своей сестры Марии Шурочкиной
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Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) рассказала о состоянии сестры, двукратной олимпийской чемпионки синхронистки Марии Шурочкиной.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — сообщила исполнительница в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Шурочкина пострадала во время пожара в доме на улице Багрицкого в Москве. Спортсменка находилась в квартире при возгорании в 18-этажном доме. Пожар произошёл в квартире на 17-м этаже.

Мария Шурочкина — двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016 и 2021 года) в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.

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