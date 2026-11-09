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Иналбек Шериев ответил, чувствует ли себя лучшим борцом после победы на ЧМ в Астане

Иналбек Шериев ответил, чувствует ли себя лучшим борцом после победы на ЧМ в Астане
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, чемпион России борец вольного стиля Иналбек Шериев рассказал, что не чувствует себя лучшим борцом в своей весовой категории. Ранее спортсмен завоевал золото в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира – 2026 в Астане.

— Спустя несколько дней после завершения чемпионата мира вы ощущаете себя лучшим борцом мира в своём весе?
— У меня сейчас нет такого чувства, что я самый сильный борец в своей весовой категории. Да, у меня получилось хорошо выступить на чемпионате мира, но в другой день любой человек может добиться того же, всё зависит от Всевышнего. И поэтому мне не дано права так рассуждать. Это спорт, это борьба, и сегодня ты стоишь выше всех, а завтра это может быть уже кто-то другой. И уже через день после победы на чемпионате мира я снова начал понемногу тренироваться. Потому что нельзя расслабляться, ведь в ином случае потом будет очень тяжело снова привести себя в нужный тонус, – приводит слова Шериева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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