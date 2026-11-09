Иналбек Шериев — о желании поехать на ОИ-2028: я об этом не думаю, живу сегодняшним днём

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, чемпион России борец вольного стиля Иналбек Шериев признался, что не думает о том, чтобы попасть в состав команды на Олимпийские игры – 2028. По словам спортсмена, он старается не «забегать вперёд».

– Сейчас чувствуете, что шансы пробиться в состав команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе достаточно высоки?

– Я об этом пока вообще не думаю и живу только сегодняшним днём. Мне надо серьёзно тренироваться, а не стараться забегать вперёд. Потому что и другие ребята тоже очень хорошо и ответственно готовятся к новому сезону. И я не хочу как-то выделять себя, это стало бы проявлением неуважения к каждому из них. Я буду стараться тренироваться и делать всё, что от меня зависит, – приводит слова Шериева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

На прошедшем чемпионате мира – 2026 в Астане Иналбек завоевал золото весовой категории до 74 кг.