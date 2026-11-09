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Владимир Путин поздравил батутистку Галину Бегим с завоеванием золотой медали на ЧМ-2026

Владимир Путин поздравил батутистку Галину Бегим с завоеванием золотой медали на ЧМ-2026
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Президент России Владимир Путин поздравил батутистку Галину Бегим с завоеванием золотой медали чемпионата мира – 2026, который прошёл с 4 по 8 ноября в китайском Нанкине. Бегим выиграла золото в личных соревнованиях на двойном минитрампе.

«Уважаемая Галина Васильевна! Поздравляю Вас с победой в Нанкине. Вы продемонстрировали высокое мастерство, оправдали надежды тренерского штаба и многочисленных болельщиков, на деле подтвердили, что отечественная школа прыжков на батуте успешно развивается и воспитывает настоящих чемпионов. Желаю здоровья и успехов в жизни и спорте», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

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