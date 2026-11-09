Евгения Чикунова стала чемпионкой России на дистанции 200 м брассом

Двукратная чемпионка Европы пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России — 2026 на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2.17,73.

Второе место заняла Виталина Симонова. Она преодолела дистанцию за 2.18,64. Тройку призёров замкнула Татьяна Горбунова (2.20,87).

Плавание. Чемпионат России — 2026. Санкт-Петербург. Женщины, 200 м брассом

Евгения Чикунова — 2.17,73. Виталина Симонова — 2.18,64. Татьяна Горбунова — 2.20,87.

Отметим, Чикунова и Симонова выполнили условия отбора на чемпионат мира — 2026.

Чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.