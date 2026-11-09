Чикунова — о предстоящем ЧМ: рада вернуться на такие масштабные соревнования с флагом

Чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о возвращении флага, гимна и других национальных атрибутов сборной России на предстоящем чемпионате мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Пекине, Китай.

– Для вас чемпионат мира в Пекине будет первым столь крупным стартом, где вы выступите с флагом. Какие эмоции от этого?

– Я перед Олимпиадой выступала на чемпионате Европы на длинной воде. По юниорским соревнованиям поездила с флагом в 2019 году, так что для меня эта история не новая. Но в любом случае я рада вернуться на такие масштабные соревнования с флагом. Я очень воодушевлена и не могу дождаться, когда приеду и буду стартовать, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.