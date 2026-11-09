Чикунова рассказала, как планирует распорядиться призовыми деньгами за выступление на КМ

Чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как планирует распорядиться призовыми за успешное выступление на Кубке мира, отметив, что пока не получила заработанные деньги.

– На Кубке мира вы были единственной из женской команды, кто завоевал корону. К тому же вы попали в топ-8 общего зачёта, за что полагаются дополнительные призовые. Уже потратили их? Может, побаловали себя чем-то?

– Я ещё не увидела эти суммы (смеётся). Пока я могу просто мечтать о них. Планирую отложить деньги на покупку квартиры, о которой я так долго мечтаю, – сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.