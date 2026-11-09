Сборная Санкт-Петербурга одержала победу в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧР

Мужская сборная Санкт-Петербурга (Андрей Черепков, Максим Гусев, Роман Котов, Александр Щёголев) завоевала золотую медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате России – 2026 по плаванию на короткой воде, показав результат 6.56,42.

Серебряными призёрами стали пловцы Москвы (Матвей Нестеров, Даниил Шаталов, Михаил Довгалюк, Николай Колесников) с результатом 7.00,88. Замкнула тройку призёров сборная Самарской области в составе Кирилл Зиновьев, Георгий Злотников, Александр Кудашев, Савелий Вишняков (7.03,77).

Плавание. Чемпионат России — 2026 на короткой воде. Эстафета 4х200 м, мужчины:

1. Санкт-Петербург (Андрей Черепков, Максим Гусев, Роман Котов, Александр Щёголев) – 6.56,42.

2. Москва (Матвей Нестеров, Даниил Шаталов, Михаил Довгалюк, Николай Колесников) – 7.00,88.

3. Самарская область (Кирилл Зиновьев, Георгий Злотников, Александр Кудашев, Савелий Вишняков) – 7.03,77.