«Не сказал бы, что победа придала мне уверенности». Колесников — о золоте на ЧР-2026

Двукратный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира российский пловец Климент Колесников высказался о победе на чемпионате России — 2026 на дистанции 50 м на спине.

«Не сказал бы, что победа придала мне уверенности. Скорее, я убедился в том моменте, который для себя тестирую на соревнованиях. Он сработал, и если проходиться по свежим следам, то он даёт тот или иной результат. Дальше я уже буду смотреть, изучать, это более интересная для меня история. В целом просто рад, что отобрался на чемпионат мира на «полтиннике».

Что помогло мне показать лучшие секунды в сезоне сегодня? Да всё вместе. Всё и все. Никаких секретов нет. Просто мне помогли все специалисты и люди, которые рядом. Ну и я в том числе постарался.

Ситуация с видеоповтором нервов не добавила (По итогам заплыва одного из спортсменов дисквалифицировали за фальстарт. — Прим. «Чемпионата»). Мы просто с ребятами обсуждали, кого могли снять. В целом всё нормально. Кто должен был ехать на чемпионат мира, те и едут», – сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.