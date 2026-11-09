«Просто получить кайф». Климент Колесников — о целях на предстоящий чемпионат мира — 2026

Двукратный призёр Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников поделился своими планами на предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря.

– Понятно, что говорить сейчас, что вы разорвёте всех на чемпионате мира, не имеет смысла. С какой целью вы вообще едете в Пекин?

– Просто получить кайф. Вот и всё. Хочу получить удовольствие от плавания, – сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Сегодня, 9 ноября, Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине. Он преодолел её за 22,71 и выполнил норматив для отбора на ЧМ.