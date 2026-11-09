15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Просто получить кайф». Климент Колесников — о целях на предстоящий чемпионат мира — 2026

«Просто получить кайф». Климент Колесников — о целях на предстоящий чемпионат мира — 2026
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников поделился своими планами на предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря.

– Понятно, что говорить сейчас, что вы разорвёте всех на чемпионате мира, не имеет смысла. С какой целью вы вообще едете в Пекин?
– Просто получить кайф. Вот и всё. Хочу получить удовольствие от плавания, – сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Сегодня, 9 ноября, Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине. Он преодолел её за 22,71 и выполнил норматив для отбора на ЧМ.

Материалы по теме
«Не сказал бы, что победа придала мне уверенности». Колесников — о золоте на ЧР-2026