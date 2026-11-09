«Мы так долго к этому шли». Колесников — о возвращении флага и гимна на ЧМ-2026 в Пекине

Двукратный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира российский пловец Климент Колесников высказался о возвращении национальной символики на предстоящем чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря.

«Так долго мы к этому шли. Наше руководство с этим справилось. Это круто, я очень рад! Я буду гордиться, если получится приехать, победить, встать на пьедестал с гимном и с флагом. Хочется почувствовать эту атмосферу под стать победителю», – сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Сегодня, 9 ноября, Климент Колесников выиграл чемпионат России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине и обеспечил себе участие в чемпионате мира — 2026.