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Финляндия ужесточит визовые ограничения для недопуска российских спортсменов — источник

Финляндия ужесточит визовые ограничения для недопуска российских спортсменов — источник
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Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии ужесточит визовую политику в отношении россиян. Правительство не хочет допускать въезд российских спортсменов в страну. Об этом сообщает Yle.

По информации источника, новые ограничения вступят в силу с 12 ноября. Изменения будут направлены на то, чтобы не допустить выдачу краткосрочных виз для въезда в Финляндию российским спортсменам. При этом отмечается, что уже выданные визы не будут отозваны или аннулированы.

С 27 по 29 ноября в финской Руке пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. С 21 по 23 ноября в Хельсинки состоится этап Гран-при ISU по фигурному катанию. Весной следующего года Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию. Также в 2027 году в Финляндии пройдёт чемпионат Европы по баскетболу среди женщин.

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