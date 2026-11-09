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«В голове появляется паника, долгое ожидание давит». Гайфутдинова — о видеоповторах на ЧР

«В голове появляется паника, долгое ожидание давит». Гайфутдинова — о видеоповторах на ЧР
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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы пловчиха Алина Гайфутдинова высказалась о продолжительном видеоповторе на предмет нарушений после финиша заплыва на 50 м на спине на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка стала первой в финале, показав результат 26,12.

«На этом чемпионате России каждый раз страшно, когда происходят такие ситуации. Ты не понимаешь, смотрят на тебя или нет, что изучают и так далее, в голове сразу появляется паника. Особенно давит это долгое ожидание. Оно у меня было что после 100 метров на спине, что после эстафеты, что сейчас. И каждый раз ты переживаешь, потому что не знаешь, кого и за что накажут. На самом деле, на эмоции от медали это никак не повлияло. Я уже понимала, что ничего с этим не сделаешь. Судьи здесь строгие, но справедливые, поэтому я очень рада, что всё закончилось хорошо, вопросов нет, и идём дальше», – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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