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«Понимала, что у меня будут медали». Пловчиха Гайфутдинова — о результатах на ЧР-2026

«Понимала, что у меня будут медали». Пловчиха Гайфутдинова — о результатах на ЧР-2026
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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы Алина Гайфутдинова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по плаванию — 2026 в Санкт-Петербурге. После четырёх дней соревнований в активе спортсменки — три золота и бронза.

– После четырёх дней ЧР вы лидируете по количеству медалей среди всех пловцов. Ожидали ли, что будет такой результат?
– На самом деле, я понимала, что у меня будет много дистанций. Они у меня все основные, рабочие. Нет такого, чтобы взяла что-то, лишь бы проплыть. На каждую дистанцию у нас была определённая цель. Были вопросы только по эстафетам, плывём или нет. Одну эстафету проплыли, дальше, скорее всего, не плывём. Так что я понимала, что если плыву хорошо, то у меня будут медали. Год назад у меня было шесть медалей с короткого чемпионата России, осознаю, что переплюнуть этот результат будет очень сложно, – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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