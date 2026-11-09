«Понимала, что у меня будут медали». Пловчиха Гайфутдинова — о результатах на ЧР-2026

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы Алина Гайфутдинова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по плаванию — 2026 в Санкт-Петербурге. После четырёх дней соревнований в активе спортсменки — три золота и бронза.

– После четырёх дней ЧР вы лидируете по количеству медалей среди всех пловцов. Ожидали ли, что будет такой результат?

– На самом деле, я понимала, что у меня будет много дистанций. Они у меня все основные, рабочие. Нет такого, чтобы взяла что-то, лишь бы проплыть. На каждую дистанцию у нас была определённая цель. Были вопросы только по эстафетам, плывём или нет. Одну эстафету проплыли, дальше, скорее всего, не плывём. Так что я понимала, что если плыву хорошо, то у меня будут медали. Год назад у меня было шесть медалей с короткого чемпионата России, осознаю, что переплюнуть этот результат будет очень сложно, – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.