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Владимир Путин поздравил российских батутистов с победой в командном зачёте на ЧМ-2026

Владимир Путин поздравил российских батутистов с победой в командном зачёте на ЧМ-2026
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Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победой в командном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте — 2026, который проходил в Нанкине, Китай. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте президента России.

В составе российской команды на ЧМ выступали Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Арина Каляндра, Галина Бегим, Александр Бутько, Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Матвей Белов, Кирилл Козлов.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с ярким триумфом в командном многоборье и первым местом в неофициальном командном зачёте на чемпионате мира по прыжкам на батуте 2026 года в Нанкине.

Вы выступили как единый, сплочённый коллектив, продемонстрировали талант и мастерство, характер и волю. Хочу искренне поблагодарить вас, ваших тренеров и наставников за яркие, победные эмоции, которые вы подарили российским болельщикам. Молодцы! Желаю здоровья, благополучия и всего наилучшего», – говорится в телеграмме.

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