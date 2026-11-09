«Никаких ноу-хау использовать не будем». Пловчиха Гайфутдинова — о предстоящем ЧМ

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала о своих целях на предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Пекине, Китай, в начале декабря.

«Пока никакой тактики и целей на чемпионат мира у меня нет. До тех пор, пока не будет списков, я не буду говорить уверенно, что еду в Пекин. Пока что мы заканчиваем спокойно этот чемпионат, восстанавливаемся и идём, как обычно, готовиться к следующему старту. Никаких ноу-хау использовать не будем, потому что основная вода у нас длинная и готовимся к ней», – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.