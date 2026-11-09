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«Отношусь к ней спокойно». Кирилл Пригода — о роли капитана сборной России

«Отношусь к ней спокойно». Кирилл Пригода — о роли капитана сборной России
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Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода рассказал, как воспринимает роль капитана сборной России во время международных стартов.

«Если честно, я не чувствую какую-то дополнительную ответственность за молодое поколение, за их обучение. Когда сам был перспективным начинающим спортсменом, я никогда не стремился привлечь к себе внимание старшего поколения, какие-то особые советы просить. Я смотрел на взрослых как на определённый пример в профессиональном плане.

Для себя сейчас ставлю задачу показывать стабильно хорошие результаты. Быть, так скажем, не просто прицепом в команде, а тем, на кого руководство команды могло бы рассчитывать. Так что отношусь к своей роли спокойно. Мне приятно, что спортсмены это понимают, и молодые, и старшие с уважением относятся. Как говорится, относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Для меня это основное правило», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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