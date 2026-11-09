«Не скажу, что это создало негативный эффект». Пригода — о получении уайлд-кард на ЧМ-2026

Российский пловец Кирилл Пригода высказался о получении уайлд-кард на предстоящий чемпионат мира на короткой воде — 2026, который пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря. Сейчас спортсмен принимает участие в отборочном чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Как получение уайлд-кард на чемпионат мира повлияло на состояние перед чемпионатом России? Может, легче стало.

– Здесь, знаете, палка о двух концах. С одной стороны, физиологически этот чемпионат даётся легче, потому что нет определённых квалификационных задач непосредственно на этот турнир. С другой – есть, конечно, дополнительная психологическая нагрузка, потому что у нас заплывы такие, что стоит задача проплыть не по секундам, а выиграть. Это всё-таки упирается больше в психологию и умение работать непосредственно здесь и сейчас.

Но не скажу, что это создало негативный эффект. Главная задача была выполнена на удивление в обход общих правил (улыбается), но что имеем, то имеем. Основной прицел – на чемпионат мира в Пекине. Все выступления в Пекине перекроют выступления на чемпионате России. Здесь все всё прекрасно понимают, спокойно работают и квалифицируются в команду, – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.