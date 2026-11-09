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«Вечных победителей не бывает». Пригода — о поражении на 100 м брассом на ЧР

«Вечных победителей не бывает». Пригода — о поражении на 100 м брассом на ЧР
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Пловец Кирилл Пригода поделился эмоциями от первого с 2022 года поражения на чемпионате России на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Сегодня, 9 ноября, в Санкт-Петербурге он стал вторым, показав результат 2.03,74. Золото выиграл Даниил Писецкий.

«Честно, не скажу, что мне всё равно, но и ощущения, что частичку меня отобрали, нет. Чувствую себя абсолютно спокойно. Вечных победителей не бывает, это мы все прекрасно знаем. К тому же мы с тренером ведём, считаю, грамотную политику. Невозможно стартовать везде и всюду и при этом плыть очень быстро. По крайней мере, пока методики такой ещё не придумали. Поэтому где-то осознанно мы выбираем недорабатывать, недореализовываться. Запас есть, я буду его реализовывать на чемпионате мира», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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