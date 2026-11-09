«Цели максимально амбициозные». Кирилл Пригода — о предстоящем ЧМ-2026 на короткой воде

Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода рассказал о целях на предстоящий чемпионат мира – 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.

«На самом деле, целей конкретно к результатам я не приравниваю. На пути к чемпионату мира у меня много небольших задач: правильно адаптироваться, не вылететь, не заболеть, не получить никакую травму. И, грубо говоря, все они будут решаться по этапам. Конечно, на сами соревнования цели максимально амбициозные, но главная задача – это прийти в оптимальном состоянии и с боевым настроем, с холодной головой встать на тумбочку и реализоваться», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.