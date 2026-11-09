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«Вспомним хорошо забытое старое». Кирилл Пригода — о возвращении флага и гимна России

«Вспомним хорошо забытое старое». Кирилл Пригода — о возвращении флага и гимна России
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Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода высказался о возвращении флага, гимна и других национальных атрибутов на предстоящем чемпионате мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Пекине, Китай.

«Вспомним хорошо забытое старое (улыбается). Я из того поколения спортсменов, которые когда-то плавали под флагом. Для многих это, конечно, будет впервые, поэтому будет такая приятная психологическая нервозность. От того, что есть флаг, для меня задача не меняется – буду стараться показывать свой максимум», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Чемпионат мира – 2026 по плаванию на короткой воде пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине.

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