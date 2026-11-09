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«Дикий шопинг ждать не надо». Пригода — о том, куда потратит призовые за победы на КМ

«Дикий шопинг ждать не надо». Пригода — о том, куда потратит призовые за победы на КМ
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Российский пловец Кирилл Пригода рассказал, как намерен потратить призовые деньги за победы на этапах Кубка мира. Ранее спортсмен стал обладателем «короны», выиграв все три этапа серии на дистанции 100 м брассом.

«Деньги пока не получил, поэтому тратить не на что. Но, знаете, мы как гладиаторы, в некотором смысле мы живём новыми боями, новыми сражениями. Поэтому куда потратить, разумеется, придумаю. У меня семья дома, дочка маленькая растёт. Хочется, чтобы у неё всё получалось, поэтому подобные призовые суммы позволяют обеспечить ребёнку дополнительный пакет разных занятий, кружков, создают новые возможности для семьи. Такого, что я начну какой-то дикий шопинг, ждать от меня точно не надо (смеётся). Я уже слишком взрослый для этого, для меня семья в приоритете», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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