«Дикий шопинг ждать не надо». Пригода — о том, куда потратит призовые за победы на КМ

Российский пловец Кирилл Пригода рассказал, как намерен потратить призовые деньги за победы на этапах Кубка мира. Ранее спортсмен стал обладателем «короны», выиграв все три этапа серии на дистанции 100 м брассом.

«Деньги пока не получил, поэтому тратить не на что. Но, знаете, мы как гладиаторы, в некотором смысле мы живём новыми боями, новыми сражениями. Поэтому куда потратить, разумеется, придумаю. У меня семья дома, дочка маленькая растёт. Хочется, чтобы у неё всё получалось, поэтому подобные призовые суммы позволяют обеспечить ребёнку дополнительный пакет разных занятий, кружков, создают новые возможности для семьи. Такого, что я начну какой-то дикий шопинг, ждать от меня точно не надо (смеётся). Я уже слишком взрослый для этого, для меня семья в приоритете», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.