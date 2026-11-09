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Ринер намерен совместить исполнение полномочий президента Франции с подготовкой к ОИ-2028

Ринер намерен совместить исполнение полномочий президента Франции с подготовкой к ОИ-2028
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер не собирается завершать карьеру, несмотря на желание баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Об этом сообщает газета Le Monde.

По словам источника, Ринер не хочет останавливать спортивную деятельность и намерен совместить исполнение президентских полномочий с подготовкой к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Для участия в выборах дзюдоисту нужно собрать 500 подписей. 1-й тур выборов президента Франции запланирован на 18 апреля 2027 года.

За свою карьеру Ринер пять раз становился чемпионом Олимпийских игр. Последнюю победу на Играх француз одержал в 2024 году.

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