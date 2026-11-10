«Ожидание было ужасным». Мустафина — о невыдаче виз лидерам женской сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о невыдаче виз лидерам сборной России Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой на чемпионат мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

– Как на вас и девочках отразилась новость о том, что лидерам сборной отказали в визах в Нидерланды?

– Если честно, это ожидание было ужасным. Другого слова я не скажу. Это было прямо угнетающе, ведь ты не знаешь, что будет завтра. Мало приятного, скажем так. А что касается девочек, которым не дали визы – я их ещё не видела. Я улетела в Роттердам одной из первых, и, получается, последний раз их видела в состоянии ожидания и веры, что что-то будет. После чемпионата мира мы с ними пока не виделись, но могу представить, что они пережили.

Хотя никто, конечно, не исключал, что визы могут и не дать, — сказала Мустафина «Чемпионату».