«Рощина не упустила свой шанс». Тренер сборной России — об итогах ЧМ-2026 по гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина подвела итоги чемпионата мира — 2026 в Нидерландах по спортивной гимнастике.

– Кто из сборной России на этом чемпионате мира вас удивил?

– Если брать чемпионат мира, то, безусловно, меня очень порадовала Люся Рощина. Она не упустила свой шанс и завоевала серебро в многоборье. Это очень здорово! Да и в принципе, все остальные девочки были хороши. Не могу сказать, что они делали что-то плохо. Каждая работала настолько, насколько она может в этих реалиях и условиях. Конечно, всегда хочется быть идеальной, но иногда необходимо умерить свой пыл, — сказала Мустафина «Чемпионату».