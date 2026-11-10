Алия Мустафина высказалась о судействе по отношению к российским гимнастам на ЧМ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о судействе по отношению к российским гимнастам на прошедшем чемпионате мира – 2026 в Нидерландах.

– Как оцените судейство на ЧМ-2026?

– Мы не были на международных соревнованиях, поэтому не до конца понимали, что именно хотят видеть судьи. Судьи нас тоже не видели. Всё-таки у нас вид спорта субъективный, хочешь ты этого или не хочешь.

– Можно ли сказать, что судьи были предвзяты?

– Нет, не в этом дело. Во всём, что касается баз и исполнения, я не заметила предвзятого отношения. Были моменты, когда участницам из других стран, как мне казалось, могли поставить чуточку побольше. Но в нашу сторону же всё было заслуженно, — сказала Мустафина «Чемпионату».