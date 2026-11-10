Старший тренер сборной России Алия Мустафина высказалась о шансах команды на ОИ-2028

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о шансах российских гимнасток на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

– Мы все ждём, что Ангелина поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелес. Как вы оцените шансы лидера сборной России?

– Бороться никогда не легко. Так что и там точно будет непросто и тяжело. Но гадать не надо.

– Как в целом вы оцените наши перспективы на Олимпиаде? Учитывая в том числе и то, что после ЧЕ-2026 зрители и эксперты считали Людмилу Рощину третьим номером в сборной после Мельниковой и Калмыковой. А тут она взяла серебро на ЧМ-2026 и у России образовался мощный костяк.

– Всё верно. Когда все они собираются вместе, это может быть команда, способная бороться за любое место на пьедестале.

– То есть на Олимпиаду-2028 мы смотрим с позитивом?

– Мы работаем (улыбается). Так будет правильнее. Я никогда не загадываю наперёд и не строю планы. Никто не знает даже то, что будет завтра! — сказала Мустафина «Чемпионату».