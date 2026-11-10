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Получившая ожоги Мария Шурочкина останется в реанимации — источник

Получившая ожоги Мария Шурочкина останется в реанимации — источник
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина остаётся в реанимации НИИ Склифосовского после того, как получила ожоги в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинское учреждение.

«Без изменений. Мария Владимировна находится в отделении реанимации и интенсивной терапии», — сообщили ТАСС в НИИ Склифосовского.

Состояние пациентки не уточняется, отмечается, что эту информацию при личном присутствии членам семьи сообщает лечащий врач.

Мария Шурочкина — двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016 и 2021 годов) в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.

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