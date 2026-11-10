Бивол, Сафонов и Мирра Андреева — среди номинантов премии «Друзья большого спорта»

16 ноября в московском театре ET CETERA состоится церемония вручения премии «Друзья большого спорта». Она объединит спортсменов, тренеров, руководителей федераций, спортивных менеджеров и представителей бизнеса – всех, кто помогает российскому спорту добиваться высоких результатов.

Большие победы редко принадлежат только тем, кто поднимается на пьедестал. За ними стоят тренеры и управленцы, организаторы соревнований, партнёры и целые команды профессионалов. Премия, учрежденная журналом «Большой спорт», призвана отметить тех, чья работа зачастую остаётся за пределами внимания широкой аудитории, но определяет успех всей отрасли.

В 2026 году премия проходит в новом формате. Восемь основных номинаций охватывают разные стороны спортивной жизни: от личных достижений и командных успехов до тренерского мастерства, управления и деятельности федераций.

Среди претендентов на индивидуальные награды – боксёр Дмитрий Бивол, футболист Матвей Сафонов и ски-альпинист Никита Филиппов, вошедшие в шорт-лист номинации «Спортсмен года». За звание «Спортсменка года» поборются теннисистка Мирра Андреева, гимнастка Ангелина Мельникова и пловчиха Евгения Чикунова. В числе номинантов также сильнейшие российские сборные, известные представители тренерского сообщества и спортивные руководители.

Шорт-листы сформированы по итогам профессионального голосования с участием представителей ведущих федераций и клубов, тренеров, спортивных менеджеров, журналистов и других экспертов. Результаты отбора прошли независимый аудит от консультанта премии.

Окончательный выбор лауреатов сделало жюри под председательством Олега Матыцина, председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. Его решение определило обладателей наград в