«Я не сталкивалась, но такие факты были». Мустафина — о рукоприкладстве в гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина выступила против жестокого обращения со спортсменами на тренировках.

– Почти 10 лет назад осудили экс-врача сборной США Ларри Нассара за насилие над гимнастками. И всё же многие говорят, что жестокое обращение на тренировках в наши годы имеет место быть. Как это было в ваше время? Вы сталкивались с чем-то подобным?

– Слава богу, с таким не сталкивалась и не видела. Но в моё время в целом в гимнастике факты рукоприкладства имели место.

– Это было нормой?

– Я так не считаю, но такое было часто. Я точно не делаю те вещи, которые делали со мной, и не считаю правильным, когда говорят: «Меня так воспитывали, значит, так и надо». Нет!

– Где та самая грань между воспитательным процессом и жестокостью? Бьёт не значит любит?

– Самое простое – поменяться местами. Понять, будет ли тебе так приятно, будет ли лучше? И если ты сам себе отвечаешь, что нет, то ты уже перешёл грань, – сказала Мустафина «Чемпионату».