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Пловец Корнев: я был бы главным мультимедалистом ЧМ-2026, если бы позволяла программа

Пловец Корнев: я был бы главным мультимедалистом ЧМ-2026, если бы позволяла программа
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Трёхкратный чемпион Европы россиянин Егор Корнев считает, что мог бы стать мультимедалистом предстоящего чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае, если бы это позволяла программа соревнований.

– Если бы мне позволяла программа соревнований на чемпионате мира в Пекине, то я бы был там главным мультимедалистом. У меня очень большой спектр дистанций в короткой воде.

– Именно из-за плотной программы чемпионата мира ты отказался плыть там 50 метров на спине, куда тебе дали уайлд-кард?
– Да, у меня 50 метров на спине, 100 батт, которые теоретически могу очень быстро проплыть, и 100 комплекс – под вопросом. Просто у меня сейчас есть определённые цели и амбиции, которые я хочу выполнить в этот олимпийский цикл. После Лос-Анджелеса буду новое что-то включать. Пока я живу мечтой выполнить то, что хочу. А это – просто промежуточная история, я не обращаю на неё внимания. Получается – круто, не получается – ну и ладно, — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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