«С ней вряд ли скучно». Мустафина — о работе комментатора гимнастики Лидии Ивановой

Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, как относится к работе комментатора Лидии Ивановой на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

– Комментатора Лидию Гавриловну Иванову в социальных сетях критиковали за работу на ЧМ-2026. Уповали на её возраст и необъективность. А вы что думаете по этому поводу?

– Мои лучшие подруги благодаря ей влюбились в спортивную гимнастику! Насколько знаю, таких людей очень много. Последний чемпионат мира я по понятным причинам не слышала, но, мне кажется, для обычного человека она очень хороша. Её голос может заинтересовать, с ней вряд ли скучно. А профессионалам, наверное, не всегда удобно смотреть, потому что они сами всё видят. Но если из-за неё набираются просмотры, почему бы нет?!» – сказала Мустафина «Чемпионату».