Российский пловец Егор Корнев рассказал, что мечтает купить мощный «Мерседес»

Трёхкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев рассказал о желании купить автомобиль марки Mercedes.

«Вообще, моя личная мечта – Mercedes E63. Это просто ракета на колёсах!

Если честно, я очень люблю автомобили. Я постоянно смотрю ролики про автомобили, в соцсетях у меня одни автомобили, стараюсь разбираться в них, изучать всё. Мне очень интересна эта сфера. Я очень трепетно отношусь к машинам. Честно, считаю, что у них есть душа. Подсознательно не воспринимаю автомобиль как груду металла и средство передвижения. Для меня это что-то очень личное, я даже могу разговаривать с машиной (улыбается)!

У меня сейчас тоже «Мерседес», но чуть-чуть полегче: там сил не 612, а 306. Меня это уже не совсем устраивает. Из-за того, что уже привык, оказался в такой лёгкой дофаминовой яме. Так что я хочу именно вот этот – E63», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Mercedes AMG E63 S Фото: Mercedes