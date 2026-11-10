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Малахова стала чемпионкой России в плавании на 100 м баттерфляем, Клепикова — вторая

Малахова стала чемпионкой России в плавании на 100 м баттерфляем, Клепикова — вторая
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Пловчиха Полина Малахова выиграла заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России – 2026 на короткой воде. Она преодолела дистанцию за 56,07 секунды.

Серебряным призёром заплыва стала чемпионка Европы Дарья Клепикова с результатом 56,26 секунды. Тройку лучших замкнула Арина Суркова (56,61).

Плавание. Чемпионат России – 2026 на короткой воде. Женщины, 100 м, баттерфляй

1. Полина Малахова – 56,07 секунды.
2. Дарья Клепикова – 56,26.
3. Арина Суркова – 56,61.
4. Евгения Павлова – 57,98.
5. Валерия Козлова – 58,29.
6. Анастасия Журавлёва – 58,30.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.

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