Малахова стала чемпионкой России в плавании на 100 м баттерфляем, Клепикова — вторая

Пловчиха Полина Малахова выиграла заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России – 2026 на короткой воде. Она преодолела дистанцию за 56,07 секунды.

Серебряным призёром заплыва стала чемпионка Европы Дарья Клепикова с результатом 56,26 секунды. Тройку лучших замкнула Арина Суркова (56,61).

Плавание. Чемпионат России – 2026 на короткой воде. Женщины, 100 м, баттерфляй

1. Полина Малахова – 56,07 секунды.

2. Дарья Клепикова – 56,26.

3. Арина Суркова – 56,61.

4. Евгения Павлова – 57,98.

5. Валерия Козлова – 58,29.

6. Анастасия Журавлёва – 58,30.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.