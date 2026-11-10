Андрей Минаков выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России на короткой воде
Двукратный чемпион Европы по плаванию Андрей Минаков выиграл заплыв на дистанции 100 м баттерфляем в рамках чемпионата России — 2026 на короткой воде. Он показал результат 49,62 секунды.
Серебряную медаль завоевал Евгений Шиловский, уступивший лидеру одну сотую (49,63 секунды). Тройку лидеров замкнул Роман Шевляков (49,94).
Плавание. Чемпионат России — 2026 на короткой воде. Мужчины, 100 м, баттерфляй
1. Андрей Минаков — 49,62 секунды.
2. Евгений Шиловский — 49,63.
3. Роман Шевляков — 49,94.
4. Михаил Вековищев — 50,28.
5. Пётр Жихарев — 50,43.
6. Андрей Волков — 51,21.
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.
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