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Андрей Минаков выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России на короткой воде

Андрей Минаков выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России на короткой воде
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Двукратный чемпион Европы по плаванию Андрей Минаков выиграл заплыв на дистанции 100 м баттерфляем в рамках чемпионата России — 2026 на короткой воде. Он показал результат 49,62 секунды.

Серебряную медаль завоевал Евгений Шиловский, уступивший лидеру одну сотую (49,63 секунды). Тройку лидеров замкнул Роман Шевляков (49,94).

Плавание. Чемпионат России — 2026 на короткой воде. Мужчины, 100 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков — 49,62 секунды.

2. Евгений Шиловский — 49,63.

3. Роман Шевляков — 49,94.

4. Михаил Вековищев — 50,28.

5. Пётр Жихарев — 50,43.

6. Андрей Волков — 51,21.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.

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