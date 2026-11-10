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Ирина Звягинцева стала чемпионкой России — 2026 на дистанции 400 м комплексом

Ирина Звягинцева стала чемпионкой России — 2026 на дистанции 400 м комплексом
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Пловчиха Ирина Звягинцева выиграла золото чемпионата России на короткой воде — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Она показала время 4.33,29.

Второе место заняла Виктория Блинова. Она преодолела дистанцию за 4.34,45. Тройку призёров замкнула Анна Рзаева (4.34,73).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде — 2026. Санкт-Петербург. Женщины, 400 м комплекс

  1. Ирина Звягинцева — 4.33,29.
  2. Виктория Блинова — 4.34,45.
  3. Анна Рзаева — 4.34,73.

Отметим, что для Ирины Звягинцевой эта победа стала второй на ЧР. Ранее она выиграла на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Чемпионат России по плаванию — 2026 в 25-метровом бассейне проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября. Турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдёт в Пекине, Китай, с 1 по 6 декабря.

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