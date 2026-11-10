Максим Ступин уверенно выиграл золото ЧР по плаванию на дистанции 400 м комплексом

Пловец Максим Ступин выиграл чемпионат России на короткой воде — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он показал результат 4.06,98.

Серебряную медаль завоевал Сергей Исаев. Спортсмен преодолел дистанцию за 4.08,76. Третье место занял Александр Шипицын (4.09,43).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде — 2026. Санкт-Петербург. Мужчины, 400 м комплекс

Максим Ступин — 4.06,98. Сергей Исаев — 4.08,76. Александр Шипицын — 4.09,43.

Чемпионат России — 2026 в 25-метровом бассейне проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября. Турнир является отборочным для участия в чемпионате мира в Пекине, Китай.