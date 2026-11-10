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«Я бы не стала критиковать Сидни Суини». Алия Мустафина — о сексуализации женского спорта

«Я бы не стала критиковать Сидни Суини». Алия Мустафина — о сексуализации женского спорта
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Двукратная олимпийская чемпионка, тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о сексуализации женского спорта и скандальной рекламе с актрисой Сидни Суини.

– Ещё одна злободневная тема – сексуализация спорта. В лёгкой атлетике решили, что не будут снимать спортсменок с некоторых ракурсов, а ещё разгорелся скандал вокруг рекламы с Сидни Суини. Некоторые спортсменки раскритиковали это, заявив, что она сексуализирует спорт и отвлекает внимание от достижений женщин. Допустимо ли использовать сексуальную привлекательность для популяризации женского спорта?
– Я не приветствую пошлость, но приветствую женскую красоту. Если говорить о спортивной гимнастике, то это достаточно молодой вид спорта. Все турниры смотрят маленькие дети, поэтому я за то, чтобы начинающие спортсмены видели хороший пример перед собой.

Но при этом я бы и не стала критиковать ту же Сидни Суини. Это выбор человека. Однако у меня дочка занимается спортивной гимнастикой, и я бы не хотела, чтобы она своего кумира видела топлес (улыбается)», – сказала Мустафина «Чемпионату».

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